Сенат США вновь провалил попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

В Сенате США заблокировали уже девятую попытку демократов ограничить право президента Дональда Трампа единолично начинать военные действия против Ирана без предварительного согласия Конгресса.

Об этом сообщает The New York Times.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Известно, что 3 июня Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий Трампа по ведению военных действий против Ирана.

Как отмечается, во вторник, 16 июня, во время голосования инициативу поддержали 48 сенаторов, а против выступили – 47. Для дальнейшего рассмотрения резолюции такого количества оказалось недостаточно.

В частности, четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, а именно: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Рэнд Пол и Лиза Мурковски.

Издание уточняет, что это голосование стало уже девятой попыткой демократов добиться принятия документа, который обязал бы Трампа вывести американские войска из конфликта или получить отдельное согласие Конгресса на боевые действия.

При этом автор резолюции сенатор-демократ Рафаэль Ворнок заявил перед голосованием, что даже возможное перемирие с Ираном не устраняет рисков дальнейшей эскалации.

«Я надеюсь, что эта война может завершиться уже на этой неделе, но давайте будем откровенны: временное перемирие с Ираном в лучшем случае возвращает нас к статус-кво. Недавняя история показывает, что начать войну значительно легче, чем ее завершить», – цитирует сенатора Ворнока издание NYT.

Также демократы скептически относятся к объявленным на этой неделе договоренностям о прекращении огня и переговорах между США и Ираном и не считают конфликт окончательно урегулированным.

В то же время, отмечается, что республиканское руководство Сената также до сих пор не видело текста мирного соглашения и не получило его деталей.

Как известно, 1 мая Трамп уведомил Конгресс, что боевые действия против Ирана «завершены», пытаясь избежать необходимости получать разрешение законодателей после достижения 60-дневного срока, предусмотренного законом.

Кроме этого, демократы в Палате представителей США ранее инициировали процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета, обвиняя его в нарушении присяги и ненадлежащем ведении военных операций против Ирана.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто новое соглашение по ядерной программе.

Также, со своей стороны, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выразил сомнения относительно готовности Ирана выполнить ключевые обязательства в рамках будущего ядерного соглашения с Соединенными Штатами.

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