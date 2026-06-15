Трамп допустил, что может возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто нового соглашения по ядерной программе.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По словам Трампа, если Тегеран не согласится на окончательную ядерную сделку с США, Вашингтон может прибегнуть к новым ударам или даже превратить США в «охранника Ближнего Востока» в обмен на долю региональных доходов.

Он также заявил, что предыдущие удары США по Ирану в конце февраля, а также последующие ограничительные меры после закрытия Тегераном Ормузского пролива существенно изменили баланс сил в регионе в пользу Вашингтона.

Трамп настаивает, что именно военные действия стали одним из ключевых факторов, подтолкнувших стороны к переговорам.

«Они не хотели третьего удара. Им не безразлична их жизнь. Суть в том, что те удары, которые мы нанесли, оказали огромное влияние на заключение этой сделки», – отметил он.

Отдельно президент США подчеркнул, что новое соглашение будет предусматривать «широкие полномочия по контролю» за ядерной деятельностью Ирана, которые позволят инспекторам получать практически мгновенный доступ. По его словам, предыдущие договорённости позволяли Ирану затягивать проверки на месяцы.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.