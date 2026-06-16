Директор ЦРУ не верит, что Иран выполнит условия ядерной сделки – СМИ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф выразил сомнения относительно готовности Ирана выполнить ключевые обязательства в рамках будущего ядерного соглашения с Соединёнными Штатами.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в администрации президента США.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным собеседников издания, Рэтклифф доложил президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что американская разведка собрала доказательства, которые вызывают серьёзные сомнения относительно намерений Тегерана пойти на уступки в ядерной сфере, которых требует Вашингтон.

Как утверждают источники, в ходе ряда закрытых совещаний Трамп и его команда ознакомились с разведывательными данными, которые свидетельствуют о расхождениях между тем, что иранские чиновники говорили американским посредникам, и тем, как они обсуждали соглашение между собой.

Скептицизм относительно договорённостей выразили также государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер поддержали меморандум о взаимопонимании, объявленный 14 июня.

Один из источников Axios отметил, что разведывательная информация свидетельствует: намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по будущему соглашению.

В Белом доме заявили, что президент выслушивает различные точки зрения, но окончательные решения принимает лично. Представитель администрации подчеркнул, что меморандум учитывает главные требования Вашингтона: Иран не должен получить ядерное оружие, сохранять высокообогащённый уран или использовать контроль над энергетическими маршрутами как инструмент давления.

Согласно договорённости, в течение следующих 60 дней стороны должны согласовать детальное ядерное соглашение. В этот период Иран обязуется не расширять свою ядерную программу, а США – не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе.

Впрочем, критики документа внутри американской администрации считают, что Иран вряд ли согласится на условия США по ядерной программе, а сам меморандум в настоящее время даёт Тегерану больше преимуществ, чем Вашингтону.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто новое соглашение по ядерной программе.

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