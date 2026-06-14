В Иране рассказали детали будущего соглашения со США

Власти Ирана раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании со Соединенными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам собеседника агентства, после подписания меморандума у сторон будет 60 дней для согласования окончательного соглашения по ядерной программе Ирана.

Проект договоренностей предусматривает, что Иран немедленно разблокирует Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов. Взамен США должны прекратить военно-морскую блокаду иранских портов.

Также Вашингтон обязуется не вводить новые санкции против Ирана до момента заключения финального соглашения. Кроме того, США соглашаются временно отменить ограничения на экспорт иранской нефти, что позволит Тегерану возобновить продажи и получать соответствующие доходы.

Согласно проекту документа, Соединенные Штаты также готовы вернуть Ирану замороженные активы на сумму 25 миллиардов долларов через прямые выплаты, финансовые механизмы региональных партнеров и кредитные линии.

В ответ Иран должен отказаться от производства и приобретения ядерного оружия, а также воздерживаться от дальнейшего обогащения урана и расширения ядерной инфраструктуры до завершения переговорного процесса.

Кроме того, стороны согласились обсудить механизм сокращения запасов высокообогащенного урана, которыми сейчас располагает Иран.

Напомним, 13 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял о возможности подписания рамочного мирного соглашения между США и Ираном уже через 24 часа.

Однако Иран опроверг эту информацию, конкретной даты подписания договоренностей на данный момент нет.

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