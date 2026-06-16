У Трампа раскрыли первые детали мирного соглашения между США и Ираном

Анонсированное президентом Дональдом Трампом мирное соглашение между США и Ираном является меморандумом о взаимопонимании, который занимает «примерно полторы страницы». В частности, соглашение предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам CNN.

15 июня 2026, 20:16 Трамп заявил, что после Ирана планирует сосредоточиться на войне россии против Украины Президент США заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.

Согласно его словам, документ является очень общим и потребует длительной работы технических переговорных команд для компромисса по ключевым вопросам и реализации этих положений.

«Да, меморандум занимает примерно полторы страницы, так что это очень общий документ... По нескольким вопросам нам придется разобраться во время этапа технических переговоров, но меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки, по которым иранцы получают выгоды от соглашения, выполняя свои обязательства по нему», – заявил Вэнс.

Отмечается, что первым пунктом меморандума является обязательство Тегерана поддерживать региональный мир и стабильность, а именно – прекратить финансирование группировок, которые США считают террористическими.

Также в документе речь идет о возвращении в Иран миссии МАГАТЭ, что является центральным компонентом соглашения между государствами. Вэнс подчеркнул, что МАГАТЭ должно помочь Тегерану в конечном итоге ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана, устранив ядерную угрозу.

«Это, фактически, одна из основных частей соглашения... и это четко прописано», – заявил вице-президент США.

При этом Вэнс добавил, что сроки выполнения этого положения еще должны обсудить в пятницу, 19 октября, во время подписания меморандума.

В то же время, президент США объявил о мире с Ираном сразу после прибытия во Францию для участия в саммите лидеров G7.

«Соглашение полностью подписано. И (Ормузский – ред.) пролив уже частично открыт», – цитирует Reuters заявление Трампа.

Кроме этого, Трамп на странице в Truth Social написал, что Иран якобы «согласился никогда не владеть ядерным оружием». Также он заявил, что информация о «выплате Ирану $300 млн» является фейком, который распространяют его конкуренты.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение». Официальная церемония подписания должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Вместе с тем, Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану, если не будет достигнуто нового соглашения по ядерной программе.

Также глава Белого дома сообщил, что торговые суда, в частности нефтяные танкеры, возобновили движение через Ормузский пролив.

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