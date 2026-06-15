США и Иран достигли мирного соглашения: премьер Пакистана назвал дату и место подписания

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».

Об этом он написал в соцсети X.

14 июня 2026, 14:55 В Иране рассказали детали будущего соглашения со США США готовы вернуть Ирану замороженные активы на 25 млрд долларов и временно снять нефтяные санкции в обмен на ограничение ядерной деятельности Тегерана.

Шариф отметил, что США и Иран согласились заключить мирное соглашение, а официальная церемония подписания якобы должна состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

В соцсетях президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию, сообщив о «завершении сделки». Он также прокомментировал ситуацию вокруг судоходства в регионе, в частности Ормузского пролива.

Впрочем, в Иране по состоянию на данный момент информацию о заключении соглашения не комментировали.

Напомним, 13 июня пакистанский премьер Шехбаз Шариф предполагал, что рамочное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном могут заключить в течение ближайших суток. Такие же сроки называл президент США Дональд Трамп, отмечая, что соглашение, предусматривающее отказ Ирана от ядерного оружия и разблокирование Ормузского пролива, подпишут 14 июня.

В Иране в ответ на такие заявления сказали, что говорить о точной дате подписания соглашения рано. Позже власти Ирана обнародовали детали проекта будущего меморандума с США. Сообщается, что документ будет регулировать вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе, судьбу иранской ядерной программы и санкционную политику.

Как известно, ранее медиа предполагали, что заключение соглашения планируют провести в Швейцарии.

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