Кризис в Сеуте: Италия остановила действие Шенгена с Испанией, а Франция разместила на границе военных

Правительство Италии решило временно приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном пересечении границы с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Об этом сообщает издание ANSA, ссылаясь на заявление министерства внутренних дел страны.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

В ведомстве объявили, что Италия закрывает морские и воздушные границы с Испанией. Решение было принято на заседании специального комитета под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.

Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что временная приостановка Шенгена с Испанией уже вступила в силу. По его словам, это «необходимый шаг для защиты безопасности наших граждан и обороны европейских границ, предусмотренный действующими договорами ЕС».

«Миграционный кризис в Сеуте напоминает нам, что управление границами Союза – это общая ответственность наших стран друг перед другом. Мы должны работать вместе, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки мигрантов на территорию ЕС со всеми вытекающими из этого рисками и угрозой терроризма, с которой необходимо решительно бороться», – написал Таяни.

А президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поручил министру внутренних дел усилить контроль на французско-испанской границе. Для этого уже развернули четыре военных подразделения, авиацию и дроны.

Французский лидер добавил, что эти меры дополняют действующую с 2020 года систему контроля и реализуются в тесной координации с Испанией.

Напомним, в автономный испанский город Сеута в течение последних суток начали прорываться тысячи мигрантов с территории Марокко. Из-за резкого обострения ситуации правительство Испании направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных.

На фоне миграционного кризиса ряд стран ЕС выступил за исключение Испании из Шенгенской зоны.

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