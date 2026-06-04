Палата представителей США одобрила ограничение полномочий Трампа по Ирану

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Палата представителей США поддержала резолюцию, которая ограничивает полномочия Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана. Документ еще должны одобрить обе палаты Конгресса.
Фото Shutterstock

Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана.

Об этом сообщает CNN.

Победа Шрёдингера: можно ли считать войну в Иране успешной для СШАСША и Израиль доказали свое превосходство над Ираном в военном смысле, однако победы не одержали.

Речь идет о так называемой совместной резолюции Конгресса. Для вступления в силу ее должны одобрить обе палаты законодательного органа, однако документ не предусматривает передачи президенту на подпись.

Как отмечается, документ поддержали 215 конгрессменов, тогда как 208 выступили против. К демократам присоединились четверо республиканцев – Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон, которые проголосовали вопреки позиции своей партии.

Демократы в течение последних недель неоднократно инициировали голосование в Палате представителей и Сенате с целью ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана. Со временем эта кампания начала получать всё большую поддержку среди республиканцев.

Принятие резолюции стало одним из самых серьёзных вызовов для Трампа со стороны Конгресса в вопросе внешней политики и использования военной силы против Ирана.

Напомним, 2 июня государственный секретарь Марко Рубио заявил, что власти Ирана согласились начать переговоры по своей ядерной программе, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.

До этого СМИ сообщали, что Иран заявил о готовности вывезти высокообогащённый уран со своей территории. Местом хранения запасов в таком случае может стать Китай.

А накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран согласен прекратить разработку и отказаться от производства ядерного оружия.

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