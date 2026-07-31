Прорыв тысяч мигрантов в Сеуту: Австрия заявила о готовности временно закрыть границы Шенгена

Мир
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Канцлер Австрии заявил, что Вена будет готова прибегнуть к закрытию Шенгенской зоны, если Испания не сможет решить кризис с мигрантами в Сеуте.
Фото: AP

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Вена будет готова прибегнуть к временному закрытию Шенгенской зоны, если миграционный кризис в Испании начнет оказывать давление на национальные границы.

Заявление было опубликовано в соцсети X.

В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире«Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По его словам, последние события в Испании являются «тревожным сигналом», а австрийские власти внимательно следят за развитием ситуации и координируют свои действия с представителями ЕС.

Штокер подчеркнул, что Мадрид должен выполнить свои обязательства перед Евросоюзом и не допустить попадания ни одного нелегального мигранта на европейский материк.

Он также раскритиковал решение правительства Испании о предоставлении вида на жительство тысячам нелегалов, заявив, что такой шаг стал для них дополнительным стимулом.

«Австрия с большой настойчивостью выступала за Европейский пакт о приюте и миграции, который мы должны как можно быстрее воплотить, чтобы такие ситуации в дальнейшем не повторялись», – добавил политик.

Напомним, в автономный испанский город Сеута в течение последних суток начали прорываться тысячи мигрантов с территории Марокко. Из-за резкого обострения ситуации правительство Испании направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных.

На фоне миграционного кризиса ряд стран ЕС выступил за исключение Испании из Шенгенской зоны.

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ЕС Испания Мигранты Граница Австрия Африка Марокко Шенгенская виза
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