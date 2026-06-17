Страны G7 планируют развернуть в Украине производство систем ПВО и дальнобойных ракет – СМИ

Национальная безопасность
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Страны Группы семи согласились запустить производство вооружений на украинской территории по лицензионным соглашениям.
Фото: kantei.go.jp

Страны «Группы семи» согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Украины, которое предусматривает запуск производства вооружений на украинской территории по лицензионным соглашениям.

Об этом сообщает портал Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник на полях саммита G7 во французском Эвиане.

Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида ШвецаПутин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

По словам собеседника, речь идет о производстве ПВО и о так называемых «средствах глубокого поражения», то есть дальнобойных ракетах.

Отмечается, что Украина регулярно запрашивает у союзников дополнительное оружие и боеприпасы, особенно американские ракеты Patriot. Но поставки некоторых видов вооружений «остаются сложными», а запасы истощаются.

«В основном, при каждом массированном российском ударе украинцам приходится запускать около двадцати ракет Patriot», – рассказал дипломатический источник.

Отмечается, что новый подход, согласованный странами G7, должен усилить возможности Украины в условиях затяжной войны.

Напомним, накануне стало известно, что Украина и Франция запускают совместное производство БПЛА, ракетных и систем противовоздушной обороны по грантовой программе Brave France.

А в мае сообщалось, что Украина и Германия запускают совместное производство дронов дальностью до 1500 км.

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