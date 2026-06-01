В Украине запустили конструкторское бюро по серийному производству УАБов: что известно

Украинская компания объявила о создании отдельного конструкторского бюро по серийному производству отечественных управляемых авиационных бомб (УАБов).

Об этом стало известно из пресс-релиза технологической компании BlueBird Tech, которая будет производить УАБы.

Для этого компания объединилась с одним из отечественных научно-конструкторских бюро.

В рамках проекта к работе планируют привлечь специалистов в сфере ракетных технологий и авиационного вооружения. По информации компании, команды уже начали выполнение первых технических и инженерных задач.

В компании подчеркнули, что создание отдельного конструкторского бюро стало ответом на современные вызовы войны и потребность в масштабировании украинских высокоточных ударных средств.

«Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы пошагово разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить УАБы украинского производства», – заявили в BlueBird Tech.

BlueBird Tech не раскрывает деталей относительно сроков появления первых образцов или будущих технических характеристик разработок. Однако в компании заявили, что такое решение продиктовано необходимостью противостоять россии, которая ежедневно применяет сотни управляемых авиационных бомб.

«Украина должна отвечать не менее эффективно. Мы видим большой запрос на такие системы и понимаем, насколько важными они являются для современной войны», – объяснили в BlueBird Tech.

Также в компании отметили, что продолжат работать над развитию собственных технологий, чтобы усилить обороноспособность Украины.

BlueBird Tech – один из игроков украинского defense-tech рынка, сформировавшегося после начала полномасштабной войны в 2023 году на фоне резкого спроса на тактические технологии. Сейчас имеет штат более 350 сотрудников с производственным присутствием в нескольких городах. Работает в наиболее динамичном сегменте miltech – FPV-дроны, РЕБ, дрон-детекторы, системы связи и наземные роботизированные комплексы. Ключевая модель – быстрый цикл обновления продуктов на основе обратной связи от военных после применения на фронте.

Напомним, 18 мая Украина объявила о создании собственной управляемой авиационной бомбы (УАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.

Как известно, с 2023–2024 годов планирующие управляемые бомбы стали одним из ключевых тактических факторов в войне рф против Украины. Больше всего от ударов вражеских КАБов страдают прифронтовые регионы – Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Херсонщина, Донетчина.

К тому же стало известно, что Министерство обороны запускает отдельный проект «Логистический локдаун» против российских оккупантов, который позволит масштабировать middle strike-удары по тылу врага.

