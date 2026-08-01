Войска рф нанесли авиаудар по центру Херсона, есть погибшая и раненые

В субботу, 1 августа, в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона погибла женщина, а также пострадали еще восемь человек.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Из-за российского авиационного удара по Центральному району Херсона погибла женщина. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшей. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой», – написал руководитель области.

По данным спасателей, еще пять человек пострадали в результате российского авиаудара – женщины в возрасте 27, 48 и 52 лет и двое мужчин 43 и 62 лет. У них диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Один из мирных жителей города также получил ушибленно-резаную рану правой ноги.

Позже Прокудин уточнил, что количество пострадавших возросло до восьми человек. Отмечается, что в больницу доставили еще троих потерпевших: 42-летнюю женщину, которая во время удара находилась в доме, и 48-летнего мужчину, находившегося в момент атаки на улице.

Также, по данным местных властей, 62-летний мужчина получил минно-взрывную травму. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь потерпевшему.

В то же время, начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что враг нанес удар управляемыми авиабомбами. При этом в Херсоне из-за повреждения контактной сети остановили движение троллейбусов на двух маршрутах.

Как известно, сегодня, 1 августа, в результате удара по рейсовому микроавтобусу с гражданскими пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 16-летний парень, а еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Киев возросло до 33 человек, также известно о девяти погибших.

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