В Киеве задержали ветерана спецподразделения Kraken Новостройного: что известно

В Киеве задержали ветерана подразделения Kraken Глеба Новостройного с позывным «Днепрянин», вероятно, по подозрению в причастности к убийству украинца на Бали.

Об этом основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев сообщил в Telegram.

Согласно его словам, Новостройный четыре года проходил службу в штурмовой роте Kraken, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья.

«В Киеве задержали Глеба Новостройного, который четыре года служил в штурмовой роте Kraken, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья. Глеб футбольный фанат Днепра и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Харькова», – написал Немичев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время получить достоверную информацию по делу, где фигурирует Новостройный, сложно, ведь оно является засекреченным. Как заявил Немичев, пока известно только о том, что в 14:30 Печерский райсуд Киева должен был выбирать Новостройному меру пресечения.

«Из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь в причастности к убийству «офисника» на Бали (убийство Игоря Комарова – ред.). Надеюсь, что после огласки дело станет максимально открытым, а правоохранительные органы будут действовать исключительно в рамках закона, обеспечив объективное расследование», – написал основатель Kraken.

При этом в настоящее время официальных заявлений от правоохранительных органов относительно задержания экс-военнослужащего Новостройного или предъявления ему подозрения пока нет.

Стоит отметить, что в феврале в сети обнародовали информацию, что на индонезийском острове Бали были похищены Ермак Петровский и Игорь Комаров – сыновья двоих бизнесменов из Днепра. Уже в марте стало известно, что украинские правоохранители в сотрудничестве с индонезийскими коллегами расследуют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего украинца Комарова.

Напомним, недавно сотрудники ГБР сообщили о подозрении двоим военнослужащим медицинской роты полка «Скеля», которых подозревают в избиении и незаконном удерживании двоих побратимов на Кировоградщине.

11 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из военнослужащих полка «Скеля», которого подозревают в жестоком избиении военного капеллана и подполковника на Харьковщине. Он будет находиться под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.

Также, как известно, бывшему командиру 155-й ОБМр «Анна Киевская» Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства двоих братьев Мосейчуков, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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