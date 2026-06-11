Немецкий оборонный гигант рассматривает производство ракеты «Фламинго» дальностью 3000 км – FT

Немецкая оборонная компания Diehl Defence ведет переговоры с украинским производителем вооружений Fire Point о совместном производстве крылатых ракет «Фламинго» на территории Германии.

Об этом заявил генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух, пишет Financial Times.

19 августа 2025, 15:55 Вдвое мощнее Tomahawk: что известно об украинской дальнобойной ракете «Фламинго» Украинская крылатая ракета Фламинго с дальностью полета 3 тысяч км уже запущена в серийное производство. Основные ее характеристики – на инфографике Слово и дело.

Сообщается, что в ближайшие недели стороны проведут ряд встреч, чтобы обсудить возможные форматы сотрудничества по совместному производству украинских ракет «Фламинго» в Германии.

«Мы обсуждаем, как могли бы работать вместе. Думаю, это вполне реально. Если создается новый продукт, логично производить его также в Германии или других странах», – отметил Раух.

Речь идет об украинской крылатой ракете FP-5 «Фламинго», которую разработала компания Fire Point. По заявленным характеристикам, ее дальность превышает 3000 километров, что почти вдвое больше возможностей американской ракеты Tomahawk.

Проект может стать одним из самых масштабных примеров интеграции украинских оборонных технологий в военно-промышленный комплекс стран НАТО.

Интерес к украинским дальнобойным разработкам в Европе вырос после того, как США отказались от планов размещения ракет Tomahawk в Германии. На этом фоне европейские государства ищут собственные решения для сдерживания России и усиления обороноспособности.

Известно, что Diehl Defence уже производит системы ПВО Iris-T, которые активно используются Украиной для защиты от российских ракетных атак. В апреле компания подписала технологическое соглашение с Fire Point.

Напомним, ранее украинская компания Fire Point успешно протестировала новый зенитный перехватчик FP-7.x. Эта разработка позиционируется как значительно более доступная альтернатива дорогостоящим американским ракетам к ЗРК Patriot.

А на инфографике «Слово и дело» можно подробнее узнать о том, кто сейчас производит украинские дальнобойные ракеты.

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