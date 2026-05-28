На закупку и производство вооружения направили еще около 11 млрд грн

Правительство направляет из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
«Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны», – говорится в сообщении.
Она уточнила, что девять миллиардов гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти два миллиарда – на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя.
При этом Свириденко подчеркнула, что средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей.
