На закупку и производство вооружения направили еще около 11 млрд грн

Правительство направляет из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

«Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны», – говорится в сообщении.

Она уточнила, что девять миллиардов гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти два миллиарда – на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя.

При этом Свириденко подчеркнула, что средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей.

