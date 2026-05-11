Украина и Германия запускают совместное производство дронов дальностью до 1500 км

Германия и Украина планируют углубить сотрудничество в оборонной сфере, в частности в направлении беспилотных технологий. Речь идет о совместной разработке и производстве дронов различного радиуса действия.

Об этом во время сегодняшнего визита в Украину сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Суспільне.

По его словам, Берлин и далее будет поддерживать украинский оборонный сектор и усиливать взаимодействие в сфере БПЛА. Немецкие и украинские компании уже работают над рядом совместных проектов, которые охватывают как короткодействующие беспилотники с дальностью до 100 км, так и дальнобойные системы, способные преодолевать до 1500 км.

Писториус подчеркнул, что развитие таких дронов имеет важное значение для сдерживания российских атак по украинской военной инфраструктуре. По его словам, в случае массового применения они могут эффективно подавлять и уничтожать системы противовоздушной обороны противника.

Также министр отметил, что Германия заинтересована в углублении оборонного партнерства с Украиной и изучении ее боевого опыта. В частности, речь идет об украинских системах управления боевыми действиями и практике ВСУ на фронте.

Отдельно Берлин планирует присоединиться к украинской оборонной инновационной платформе Brave1, которая поддерживает разработку новых военных технологий и позволяет тестировать их в боевых условиях.

Писториус подчеркнул, что Германия и далее останется партнером Украины в противодействии российской агрессии и будет развивать стратегическое сотрудничество между странами.

Напомним, недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем и предлагает поделиться боевым опытом, полученным во время полномасштабной войны с россией.

Также ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о решении Хельсинки до конца весны официально присоединиться к «коалиции дронов», которая обеспечивает Украину поддержкой в области беспилотных технологий и систем оборонного назначения.

