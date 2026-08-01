В центре Москвы раздался взрыв в ресторане, есть жертвы и десятки пострадавших – росСМИ

Вечером в субботу, 1 августа, в центре Москвы прозвучал мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi во время празднования банкета. Предварительно, в результате инцидента по меньшей мере трое погибших и еще около 20 пострадавших.

Об этом сообщают российские медиа и Telegram-каналы, обнародовав соответствующие кадры.

22 декабря 2025, 19:07 Кого из российских генералов ликвидировали с начала вторжения В Москве при подрыве бомбы в машине убит третий за год генерал российской армии Фанил Сарваров. Кого еще из генералов рф ликвидировали за время вторжения – на инфографике Слово и дело.

По данным СМИ, взрыв произошел в элитном ресторане Balzi Rossi рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади, после чего возник пожар. Также медиа утверждают, что на сегодня это заведение было закрыто для частного свадебного банкета.

Предварительно, в результате чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере три человека и еще пострадали около 20 посетителей заведения. К месту взрыва приехали десятки автомобилей скорой и спасателей.

При этом ряд российских пропагандистских медиа утверждают, что взрыв произошел якобы из-за утечки газа.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о масштабных перекрытии движения в районе инцидента на Кудринской площади и отмене велофестиваля на Садовом кольце «по техническим причинам».

По данным канала Mash, в больницу уже госпитализировали троих пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.

В то же время, российский паблик Baza пишет о троих погибших и 21 пострадавшем, из которых 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время официальных сообщений о причинах и последствиях взрыва от местных властей пока не поступало. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются.

Как известно, утром 22 декабря 2025 года в Москве взорвали авто генерал-майора, начальника управления оперативной подготовки Минобороны рф Фаниля Сарварова. В результате полученных травм он погиб.

Напомним, уже в ночь на 24 декабря, в южной части Москвы произошел взрыв автомобиля на той же улице, где был ликвидирован генерал российской армии Фаниль Сарваров. В результате подрыва погибли двое полицейских.

Также в Москве поздно вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв служебного автомобиля дорожно-патрульной службы, в результате чего один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

Кроме этого, в октябре прошлого года украинские военные ликвидировали командира взвода 108-го парашютно-десантного полка рф Василия Марзоева – сына генерала российской армии.

А в апреле 2025 года в подмосковном районе Балашиха (россия) подорвали автомобиль российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. От полученных травм он скончался.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.