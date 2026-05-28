Зеленский запросил у США лицензию на производство ракет к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить разрешение от Соединенных Штатов на производство ракет PAC-3, которыми сбивают баллистику. Это помогло бы Украине защитить не только себя, но и другие страны.
Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно получения лицензии на производство ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом во время брифинга с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что, получив эту технологию, Украина смогла бы защитить не только себя, но и помогать другим странам.

«Я начинал этот разговор с президентом Байденом и продолжу с президентом Трампом, я бы очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 для систем Patriot, чтобы мы помогали и другим, когда это понадобится. Украина не получила лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем, может, получим, или будет наша система», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что против баллистики, кроме Patriot, других инструментов у украинских военных нет, и добавил, что есть договоренности с Германией и Францией. По его словам, они касаются будущих пакетов, однако средства ПВО Украине нужны уже сейчас, и пока США – единственные, кто производит антибаллистические средства.

«У нас есть договоренности также с Францией по SAMP-T, но это будущее наше. Сегодня мы говорим о Patriot, производит их только Америка. Также у нас есть договоренности с Германией. Но нам надо жить сейчас, людей беречь сегодня, а сегодня и сейчас – это США, которые производят эту антибаллистику», – сказал украинский лидер.

Также Зеленский заметил, что россию пока не может остановить дипломатия, поэтому Украина останавливает ее «дальнобойными санкциями».

«Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3. Или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и давала помощь другим странам», – подытожил глава государства.

Как известно, ранее президент Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны.

Позже он рассказал, что в Украине сложилась такая ситуация, когда «надо действовать оперативно». Поэтому президент подготовил спецписьмо и 26 мая отправил в Вашингтон.

