Украина и Франция запускают совместное производство беспилотных, ракетных и ПВО-систем

Украина и Франция запускают совместное производство БПЛА, ракетных и систем противовоздушной обороны по грантовой программе Brave France. Совместный бюджет программы составляет 20 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Телеграм-канале.

«Соглашение о запуске программы подписали директор Агентства оборонных инноваций Франции Патрик Офор и операционный директор Brave1 Ирина Заболотная. В церемонии также приняла участие министр Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен», – сообщили в Минобороны.

12 сентября 2025, 15:38 Откуда Украина импортирует больше всего беспилотных летательных аппаратов За время войны объемы импорта дронов в Украину из разных стран существенно выросли, преимущественно их завозили из Китая, Германии, Польши и Тайваня. Подробнее – на инфографике.

Как отмечает ведомство, эта программа должна поддержать совместные украинско-французские разработки в сфере беспилотников, ракетных технологий и систем противовоздушной обороны.

Финансирование программы будет осуществляться на паритетных условиях: каждая из стран выделит по 10 миллионов евро. Максимальный размер одного гранта также ограничен одним миллионом евро.

«Первые конкурсы для компаний планируют объявить в сентябре 2026 года», – уточнили в ведомстве.

Сейчас стороны согласовывают перечень приоритетных тем, технические требования к проектам, а также формируют совместный исполнительный совет и экспертные комиссии.

Тестирование разработок будет проходить через платформу «Test in Ukraine». Это позволит проверить эффективность изделий в реальных боевых условиях.

«Украине открывается прямой доступ к новейшим технологиям, способным повлиять на ход боевых действий. А Франция получает уникальную возможность адаптировать свои оборонные инновации к условиям современной войны», – отметили в Минобороны.

Напомним, в мае Германия и Украина договорились углубить сотрудничество в оборонной сфере, в частности в направлении беспилотных технологий. Речь идет о совместной разработке и производстве дронов разного радиуса действия.

Также стало известно, что Украина и Канада запускают совместный оборонный проект по производству беспилотников. Украинские разведывательные дроны будут изготавливать на территории Канады, а готовую технику будут передавать Силам обороны Украины.

К тому же власти Норвегии объявили о выделении 1,2 млрд крон (109 млн евро) Украине в рамках пакета многолетней помощи Нансена. Деньги планируют направить на разработку и закупку морских дронов.

Тем временем Европейская Комиссия запустила платформу для испытания военных технологий для Украины.

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