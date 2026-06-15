«Не до того сейчас»: в рф решили не проводить парад ко дню Военно-морского флота

В россии в этом году не будут проводить морской парад, который с 2017-го традиционно организовывали в Санкт-Петербурге по случаю дня Военно-морского флота.

Об этом сообщает портал Фонтанка, ссылаясь на источники в Минобороны и Главкомате ВМФ страны-оккупанта.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По информации российских СМИ, подготовка к мероприятию даже не начиналась. Так, по состоянию на середину июня диктатор рф путин не подписал указ о проведении парада, а на флотах не планируют командировок в Санкт-Петербург для участия в нем.

Собеседники издания также заявляют, что никаких указаний по организации мероприятия не поступало, хотя обычно на этом этапе подготовка уже идет полным ходом.

«Сами понимаете, не до того сейчас», – коротко прокомментировал ситуацию представитель флота.

Стоит отметить, что в прошлом году парад также не проводился, а в 2024-м была отменена часть запланированных мероприятий.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Москве отменили праздничный концерт на Красной площади, запланированный на 12 июня по случаю Дня россии.

Стоит также отметить, что до этого бойцы Сил обороны Украины провели результативную дальнобойную операцию по поражению важных объектов российской федерации. Среди них – Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовском регионе.

Кроме того, сообщалось, что ССО поразили военно-морскую базу Балтийского флота рф «Кронштадт».

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