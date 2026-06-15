«Не до того сейчас»: в рф решили не проводить парад ко дню Военно-морского флота

Мир
Читати українською
Власти рф в этом году не будут проводить морской парад, который традиционно организовывали в Петербурге по случаю дня Военно-морского флота.
Фото: росСМИ

В россии в этом году не будут проводить морской парад, который с 2017-го традиционно организовывали в Санкт-Петербурге по случаю дня Военно-морского флота.

Об этом сообщает портал Фонтанка, ссылаясь на источники в Минобороны и Главкомате ВМФ страны-оккупанта.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По информации российских СМИ, подготовка к мероприятию даже не начиналась. Так, по состоянию на середину июня диктатор рф путин не подписал указ о проведении парада, а на флотах не планируют командировок в Санкт-Петербург для участия в нем.

Собеседники издания также заявляют, что никаких указаний по организации мероприятия не поступало, хотя обычно на этом этапе подготовка уже идет полным ходом.

«Сами понимаете, не до того сейчас», – коротко прокомментировал ситуацию представитель флота.

Стоит отметить, что в прошлом году парад также не проводился, а в 2024-м была отменена часть запланированных мероприятий.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Москве отменили праздничный концерт на Красной площади, запланированный на 12 июня по случаю Дня россии.

Стоит также отметить, что до этого бойцы Сил обороны Украины провели результативную дальнобойную операцию по поражению важных объектов российской федерации. Среди них – Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовском регионе.

Кроме того, сообщалось, что ССО поразили военно-морскую базу Балтийского флота рф «Кронштадт».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Парад Вторжение России ВМФ России Война в Украине Санкт-Петербург
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Враг ударил дроном возле супермаркета в Херсоне, пострадали гражданские
Евросоюз ввел новые санкции против теневого флота и российского ВПК
СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала майскую массированную атаку на Киев
Экс-чиновница Центрэнерго пошла на сделку по делу о 176 млн грн убытков
Зеленский заявил, что предлагал путину встретиться на полях саммита G7
Оккупанты ударили по Запорожью и Камышевахе во время выдачи гуманитарной помощи, есть раненые
«Не до того сейчас»: в рф решили не проводить парад ко дню Военно-морского флота
Трамп допустил, что может возобновить удары по Ирану
Нидерланды передали ВМС современный противоминный корабль
ВАКС определил залог экс-чиновнице подразделения НАЭК «Энергоатом»
Больше новостей