Зеленский подтвердил дальнобойные удары ВСУ по Петербургскому терминалу и заводу в Тамбове

Бойцы Сил обороны Украины 3 июня провели результативную дальнобойную операцию по поражению важных объектов российской федерации. Среди них – Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовском регионе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграм-канале.
По словам президента, этой ночью СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ достигли результатов в рамках дальнобойных ударов.
«Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории россии», – написал президент.
В частности, украинским военным удалось поразить Петербургский нефтяной терминал, который находится в 1100 километрах от нашей государственной границы. По данным президента, этот объект российской нефтяной отрасли работает на войну, которую россия уже 4 года ведет против украинских мирных городов и жителей.
Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе.
«Еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое вовлечено в производство российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров», – говорится в публикации Зеленского.
Президент поблагодарил наших воинов за меткость и отметил, что «украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира».
К тому же командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди показал надпись на одном из дронов, которые в среду, 3 июня, атаковали нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге.
«Юбилейная нефтеналивайка, успешно прикуренная свободолюбивой украинской птицей», – подписал он фото дрона, на котором написано: «Берите ведра и тушите Питер».
Командующий СБС подчеркнул, что атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге стала 20-й успешной подобной атакой Украины в течение 33 суток, в период с 1 мая по 3 июня.
Напомним, в ночь на среду, 3 июня, российские паблики и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в российском Мичуринске Тамбовской области. Они отметили, что атаке подвергся военный завод «Прогресс», на территории заводу возник пожар.
Также писали и об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В результате атаки БПЛА на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов рф на северо-западе вспыхнул пожар. «Петербургский нефтяной терминал» затянуло клубами дыма.
Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ, системам ПВО и другим военным и промышленным объектам рф, подтверждены также последствия атак по НПЗ в Новошахтинске и Саратове.
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