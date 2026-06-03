Зеленский подтвердил дальнобойные удары ВСУ по Петербургскому терминалу и заводу в Тамбове

Бойцы Сил обороны Украины 3 июня провели результативную дальнобойную операцию по поражению важных объектов российской федерации. Среди них – Петербургский нефтяной терминал и военный завод «Прогресс» в Тамбовском регионе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграм-канале.

По словам президента, этой ночью СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ достигли результатов в рамках дальнобойных ударов.

«Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории россии», – написал президент.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В частности, украинским военным удалось поразить Петербургский нефтяной терминал, который находится в 1100 километрах от нашей государственной границы. По данным президента, этот объект российской нефтяной отрасли работает на войну, которую россия уже 4 года ведет против украинских мирных городов и жителей.

Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе.

«Еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое вовлечено в производство российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров», – говорится в публикации Зеленского.

Президент поблагодарил наших воинов за меткость и отметил, что «украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира».

К тому же командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди показал надпись на одном из дронов, которые в среду, 3 июня, атаковали нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге.

«Юбилейная нефтеналивайка, успешно прикуренная свободолюбивой украинской птицей», – подписал он фото дрона, на котором написано: «Берите ведра и тушите Питер».

Командующий СБС подчеркнул, что атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге стала 20-й успешной подобной атакой Украины в течение 33 суток, в период с 1 мая по 3 июня.

Напомним, в ночь на среду, 3 июня, российские паблики и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в российском Мичуринске Тамбовской области. Они отметили, что атаке подвергся военный завод «Прогресс», на территории заводу возник пожар.

Также писали и об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В результате атаки БПЛА на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов рф на северо-западе вспыхнул пожар. «Петербургский нефтяной терминал» затянуло клубами дыма.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ, системам ПВО и другим военным и промышленным объектам рф, подтверждены также последствия атак по НПЗ в Новошахтинске и Саратове.

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