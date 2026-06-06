ССО поразили военно-морскую базу Балтийского флота «Кронштадт»

В ночь на субботу, 6 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с Силами беспилотных систем и СБУ нанесли удар по военно-морской базе Балтийского флота рф «Кронштадт», расположенной вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили на странице ССО в Telegram.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительным данным, несколько украинских дронов успешно достигли целей на территории объекта. В результате атаки там возникло возгорание.

База «Кронштадт» является одним из ключевых элементов военно-морской инфраструктуры россии и важной составляющей ее военного потенциала. На ее территории размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

«После уничтожения Украиной части возможностей россии в Черном море значение «Кронштадта» в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошел черед гореть и до одной из старейших военно-морских баз рф», – подчеркнули в публикации.

Расстояние от государственной границы Украины до «Кронштадта» составляет около 1000 километров.

Также этой же ночью в Краснодарском крае россии беспилотники атаковали Усть-Лабинск, где, по предварительным данным, под удар попал объект топливной инфраструктуры.

Кроме этого, в ночь на 4 июня украинские дроны атаковали пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в районе Юркино во временно оккупированном Крыму.

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