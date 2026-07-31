Взрывы на полигоне в Хмельницком: есть раненые, с несколькими военными отсутствует связь

Национальная безопасность
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В результате взрывов на полигоне в Хмельницком пострадали четверо военнослужащих. С несколькими бойцами все еще отсутствует связь.
Фото: Getty Images

В результате взрывов на территории полигона в Хмельницком пострадали четверо военнослужащих, еще с несколькими бойцами пока нет связи.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие произошло 31 июля около 11:55 – на территории полигона началась детонация боеприпасов. Четырех травмированных военнослужащих госпитализировали, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи уже приступили к допросам командования и бойцов соответствующей воинской части.

При этом провести осмотр места происшествия и другие первоочередные следственные действия правоохранители смогут только после полного прекращения детонации боеприпасов.

«Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 414 УК Украины, а именно нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам», – добавили в ОГП.

Напомним, изначально о взрывах в Хмельницком сообщили местные жители в соцсетях, а позже информацию подтвердила Хмельницкая областная военная администрация. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

В пресс-службе Сил специальных операций ВСУ позже рассказали, что взрывы произошли на территории полигона одной из воинских частей.

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ВСУ Взрыв Хмельницкий Раненые Полигон ССО Украины
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