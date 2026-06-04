США официально опровергли сообщения о якобы первом за несколько лет «визите» американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявив, что не направляли никакой официальной делегации в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.

«США официально опровергли сообщения российской пропаганды о якобы «возвращении» американской делегации на петербургский международный экономический форум», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время слушаний в Конгрессе Рубио заявил, что Соединенные Штаты не направляли никакой официальной делегации в Санкт-Петербург для участия в форуме. По словам госсекретаря, ни один из присутствующих там американских граждан не представляет правительство США.

В ЦПД подчеркнули, что недавно российская пропаганда активно распространяла тезис о том, будто нынешний ПМЭФ стал «дипломатическим прорывом», поскольку после восьмилетнего перерыва на мероприятие якобы прибыла официальная делегация Соединенных Штатов.

«Этот нарратив был ключевым имиджевым триггером, призванным создать впечатление «нормализации» отношений между США и рф и ослабления международной изоляции кремля», - подчеркнули в ЦПД.

Как известно, ранее сообщалось, что глава федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук посетит Петербургский международный экономический форум, где выступит глава Кремля владимир путин.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что евродепутат от Люксембурга Фернан Картейзер разослал письмо с призывом к коллегам присоединиться к новой поездке в россию, в частности для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Также как известно, в феврале посланник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел ряд личных встреч с представителями Кремля.

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