В рф заявили об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, вспыхнул пожар

Рано утром в среду, 3 июня, дроны атаковали нефтяной терминал в порту российского Санкт-Петербурга, в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.
Как отмечается, взрывы в городе начались около 4:00. По данным местных жителей, после удара беспилотников на территории терминала вспыхнул пожар.
Российские паблики написали о пожаре на нефтяном терминале в порту Петербурга. По данным OSINT-каналов, огонь охватил часть резервуарного парка, а густой черный дым был виден из разных районов города.
Сообщается, что в результате атаки БпЛА в Петербурге горит крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе россии АО «Петербургский нефтяной терминал».
При этом губернатор Ленинградской области рф Александр Дрозденко заявил в соцсетях о якобы сбитии 50 беспилотников над территорией региона. В то же время, пожар в порту и масштабы повреждений чиновник не прокомментировал.
Также росСМИ пишут, что на данный момент более 20 рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» на фоне атаки дронов.
Как сообщают российские паблики, на данный момент все еще гремят взрывы, атака дронов продолжается, а огонь в порту распространился сильнее.
Как известно, в российском Новороссийске вечером 22 мая прогремели взрывы во время атаки беспилотников, после чего вспыхнул один из крупнейших нефтяных терминалов Кавказа – «Шесхарис».
Напомним, в ночь на среду, 3 июня, в российском Мичуринске Тамбовской области подвергся атаке военный завод «Прогресс», на территории завода возник пожар. Также десятки беспилотников якобы атаковали Москву.
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