В Генштабе уточнили результаты поражения нефтяного терминала в Санкт-Петербурге

Подразделения Сил обороны Украины 3 июня и в ночь на 4 июня нанесли поражение по ряду важных объектов россиян, в частности, уничтожив резервуары на нефтяном терминале в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По результатам дополнительного анализа результатов установлено, что в среду, 3 июня, в районе нефтяного терминала «Санкт-Петербург» один резервуар уничтожен, а также повреждены шесть резервуаров и две технические эстакады.

Кроме этого, подтверждено возгорание складского помещения площадью более 200 кв. м на предприятии по производству составных частей высокоточного вооружения «Мичуринский завод «Прогресс» в Тамбовской области рф.

Как отмечается, также поражен пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в акватории Азовского моря. Также поражен район сосредоточения вооружения и военной техники врага вблизи Новоегоровки (Харьковская область) и пункт управления противника в районе Очеретино (Донецкая область).

Кроме того, поражен склад боеприпасов в районе Гринталя (Донецкая область) и склады горюче-смазочных материалов в оккупированных Симферополе и Мелитополе.

По данным Генштаба, украинскими защитниками была поражена территория филиала ООО «Гефест-М» – пороховой завод «Эластик» в Рязанской области, в результате чего начался пожар на площади более 400 кв. м.

Напомним, президент Украины Зеленский подтвердил дальнобойные удары ВСУ по Петербургскому терминалу и заводу «Прогресс» в Тамбовском регионе. Президент поблагодарил наших воинов за меткость и хорошее выполнение «дальнобойных санкций».

Также бойцы Сил беспилотных систем раскрыли подробности операции по поражению корвета «Бойкий» Балтийского флота ВМФ рф в порту Кронштадт в Санкт-Петербурге и показали первые кадры атаки.

А ранее Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ, системам ПВО и другим военным и промышленным объектам рф, подтверждены также последствия атак по НПЗ в Новошахтинске и Саратове.

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