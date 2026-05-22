Глава федеральной Комиссии США по изобразительным искусствам Родни Мимс Кук посетит Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 июня.

Заявление Кука цитируют российские СМИ.

Представитель США отметил, что оргкомитет форума и Государственный департамент США уже подтвердили его приглашение. Как отмечается, он также планирует присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление главы Кремля владимира путина.

По словам Кука, он станет первым официальным представителем американских властей, который посетит мероприятие за последние несколько лет.

Родни Мимс Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по вопросам сохранения культурного наследия. Он также участвовал в ряде реставрационных проектов в россии и читал лекции в ведущих культурных учреждениях.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что евродепутат от Люксембурга Фернан Картейзер разослал письмо с призывом к коллегам присоединиться к новой поездке в россию, в частности для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Также известно, что в феврале посланник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел ряд личных встреч с представителями Кремля.

