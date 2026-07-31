Кабмин расширил программу льготных кредитов на автономное отопление для домов

Кабинет министров расширил государственную программу поддержки для владельцев частных домов, планирующих установить автономное отопление.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

27 июля 2026, 10:37 Замерзание труб и перебои с канализацией: эксперт назвал один из возможных сценариев для Киева зимой Масштабный канализационный коллапс в Киеве из-за длительных отключений электроэнергии маловероятен. Эксперты объяснили, что главной угрозой зимой может стать отсутствие отопления и промерзание внутренних труб в домах.

По его словам, украинцы смогут получить льготный кредит в размере до 250 тысяч грн или до 480 тысяч грн. Средства можно направить на покупку твердотопливных печей, дымоходов, необходимых комплектующих, а также оплату их установки.

Правительство сохранило механизм государственной компенсации части ссуды. В зависимости от суммы кредита, государство будет возмещать 10% или 20% его основной суммы. В то же время, будут действовать льготные процентные ставки: 0% в первый год пользования кредитом, 5% – во второй и 7% – в третий.

При этом воспользоваться программой смогут владельцы домов площадью до 300 квадратных метров.

«Призываю граждан, которые хотят или планировали установить автономное отопление, воспользоваться государственной программой поддержки», – написал Корецкий.

Напомним, согласно плану, правительство хочет накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2026/2027 годов.

Ранее эксперт выразил мнение, что в Киеве масштабный канализационный коллапс во время длительных отключений электроэнергии маловероятен, однако серьезной угрозой зимой может стать отсутствие отопления из-за промерзания внутренних труб в домах.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает до начала следующей зимы восстановить и построить более 10 гигаватт генерирующих мощностей.

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