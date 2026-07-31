Детонация снарядов в Хмельницком прекратилась, с пятью бойцами до сих пор нет связи – ССО

Детонация боеприпасов на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области полностью прекратилась, однако с пятью военнослужащими до сих пор отсутствует связь.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций.

Там уточнили, что в результате инцидента ранения получили трое бойцов ССО. Всех госпитализировали, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

В то же время на месте продолжаются поисково-обзорные мероприятия по установлению местопребывания пяти военнослужащих, с которыми после взрывов потеряна связь.

В ССО заверили, что предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию и способствуют установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия на полигоне.

Напомним, изначально о взрывах в Хмельницком сообщили местные жители в соцсетях, а позже информацию подтвердила Хмельницкая областная военная администрация. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

В Офисе генпрокурора сообщали, что в результате взрывов на территории полигона в Хмельницком пострадали четверо военнослужащих. Также сообщалось, что следователи уже приступили к допросам командования и бойцов соответствующей воинской части.

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