Враг ударил дроном возле супермаркета в Херсоне, пострадали гражданские

Оккупационные войска россии в понедельник, 15 июня, нанесли удар беспилотником возле супермаркета в Херсоне. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Ярослав Шанько.

15 июня 2026, 08:58 Россия ночью атаковала Украину «Цирконами», «Искандерами» и более 600 дронами: сколько сбила ПВО В ночь на 15 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и более 600 ударных беспилотников. ПВО обезвредила большинство воздушных целей.

Он рассказал, что 17-летняя пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ног. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Также ранение получила 42-летняя женщина, у которой диагностирована минно-взрывная травма.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратились еще двое человек – 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. У них также обнаружены минно-взрывные травмы.

Руководитель ГВА добавил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве, по последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Президент Владимир Зеленский уже заверил, что Киево-Печерскую лавру восстановят за средства из резервов.

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