В Херсоне россияне атаковали патрульное авто, пострадали полицейские

В Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции, в результате чего пострадали трое патрульных полицейских.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Согласно его словам, россияне атаковали Херсон в ночь на воскресенье, 31 мая. В частности, во время патрулирования города экипаж полиции попал под атаку вражеского FPV-дрона.

Отмечается, что в результате удара по служебному автомобилю трое полицейских получили контузии и ранения различной степени тяжести.

«К счастью, жизни наших полицейских ничего не угрожает. Они получают необходимую медицинскую помощь», – написал Белошицкий.

По данным Нацполиции, у правоохранителей диагностировали контузии – 32-летнего полицейского госпитализировали, а его 43-летняя и 24-летний коллеги будут лечиться амбулаторно.

Кроме этого, по данным полиции, ночью российская армия атаковала Днепровский район Херсона, попав в многоэтажку, в результате чего взрывную травму и осколочное ранение получил 70-летний мирный житель.

Напомним, в Черниговской области в результате ночной российской атаки погиб 58-летний мужчина. Вражеский беспилотник попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе.

Как известно, за последнюю неделю россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.