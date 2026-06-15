Рф атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожена уникальная костюмная коллекция

В Киеве в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженка – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

Об этом сообщила министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

По ее словам, в результате попадания поврежден костюмный цех и уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. Речь идет примерно о 100 тысячах костюмов и около 3 миллионах единиц разнообразной одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и обеспечение безопасности.

В министерстве подчеркивают, что россия целенаправленно атакует не только гражданскую инфраструктуру, но и культурные учреждения, хранящие украинскую идентичность, историю и память.

Напомним, в Киеве продолжается ликвидация последствий масштабного ночного обстрела. Ракетно-дроновый удар зацепил все районы города, повлекши за собой значительные разрушения жилых домов, пожары и повреждения инфраструктуры. По последним данным, ранения получили 19 киевлян, 9 из которых госпитализированы (трое находятся в тяжелом состоянии).

Во время этой массированной атаки зафиксировано попадание в крышу Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. Горит Успенский собор.

Кроме столицы, под вражеским огнем оказался и Харьков, где во время повторного удара погибли пятеро спасателей, тушивших пожар, а еще пятеро из чрезвычайников были ранены.

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