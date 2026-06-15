Оккупанты ударили по Запорожью и Камышевахе во время выдачи гуманитарной помощи, есть раненые

В понедельник, 15 июня, российские оккупационные войска атаковали дронами Запорожье и поселок Камышеваха во время получения гражданскими гуманитарной помощи. По меньшей мере шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Согласно его словам, сегодня утром вражеские войска атаковали один из жилых районов Запорожья, в результате чего два человека получили ранения и были госпитализированы.

Кроме этого, российские захватчики атаковали дронами поселок Камышеваха Запорожского района, когда люди получали гуманитарную помощь.

«Враг продолжает терроризировать БПЛА Запорожский район. Россияне атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи жителям», – заявил Федоров.

Как отмечается, в результате этой атаки осколочные ранения получили четыре человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Как известно, вчера, 14 июня, российские военные атаковали гражданские автомобили в пригороде Запорожья, в результате чего были ранены трое мирных жителей.

Напомним, в Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

Также в Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

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