Рф атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру в Николаеве

Российские войска утром в воскресенье, 14 июня, совершили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По информации Воздушных сил, около 04:20 в направлении Николаева было зафиксировано движение реактивного беспилотника. Вскоре на город начала двигаться группа дронов, а около пяти часов утра местные жители слышали взрывы.

Позже Ким уточнил, что целями российских войск стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Информация о возможных повреждениях уточняется. На данный момент данных о жертвах или раненых нет.

Напомним, утром 13 июня российский беспилотник атаковал гражданское транспортное средство в Белопольской общине на Сумщине. В результате удара погибла женщина, еще один человек получил ранения.

Также в тот день российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области.

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