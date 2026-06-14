Оккупанты атаковали транспортную остановку в Запорожском районе, есть жертва

Национальная безопасность
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Армия рф нанесла удар FPV-дроном по остановке общественного транспорта в Запорожском районе. В результате атаки погиб мирный житель.
Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар FPV-дроном по остановке общественного транспорта в Запорожском районе. В результате атаки погиб мирный житель.

Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

По данным местных властей, вражеский беспилотник взорвался неподалеку от гражданских. Жертвой удара стал 44-летний мужчина – он погиб на месте от полученных травм.

Также пострадал 17-летний молодой человек. Федоров рассказал, что он получил ранения.

Напомним, что российские войска 14 июня атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области. В результате удара погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Также сообщалось, что армия рф ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.

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