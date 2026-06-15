Оккупанты нанесли удар по зоопарку в Харькове, погибли животные

Российская оккупационная армия в понедельник, 15 июня, обстреляла зоопарк в Харькове. В результате атаки погибли животные.

Об ударе сообщили городской голова Игорь Терехов и пресс-служба ГСЧС.

«Подтверждено попадание по зоопарку – есть повреждения вольеров, другие подробности выясняем», – написал мэр.

Позже он уточнил, что местные власти получили информации о пострадавших животных. Их количество пока не называется.

В ГСЧС рассказали, что из-за удара погибли несколько животных, а других обитателей зоопарка эвакуировали в безопасное место.

Руководитель ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что враг во время вечерней атаки ударил по двум районам города – Шевченковском и Холодногорском.

«Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информация о пострадавших не поступала», – добавил он.

Напомним, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

В Киеве также гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более чем 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

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