Рф ударила по станции «Лозовая» на Харьковщине, есть раненые

Армия рф ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.
По данным министерства, обоим раненым железнодорожникам оказали медицинскую помощь.
В результате российской атаки также повреждены локомотивы. Сейчас соответствующие службы работают на месте удара.
«Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Других деталей о масштабе повреждений в министерстве пока не привели.
В ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска осуществили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников разных типов.
Напомним, российские войска сегодня утром осуществили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.
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