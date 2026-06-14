Рф ударила по станции «Лозовая» на Харьковщине, есть раненые

Армия рф ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

14 июня 2026, 09:17 Воздушные силы рассказали, как отработала ПВО по российским целям в течение ночи Россия совершила очередную массированную атаку беспилотниками по Украине. Большинство воздушных целей удалось сбить или подавить средствами ПВО и РЭБ.

По данным министерства, обоим раненым железнодорожникам оказали медицинскую помощь.

В результате российской атаки также повреждены локомотивы. Сейчас соответствующие службы работают на месте удара.

«Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Других деталей о масштабе повреждений в министерстве пока не привели.

В ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска осуществили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников разных типов.

Напомним, российские войска сегодня утром осуществили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.

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