Готовил теракты в центре Харькова: СБУ задержала очередного агента рф

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, которого подозревают в подготовке серии терактов в центре Харькова. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

Об этом сообщили в СБУ.

12 мая 2026, 14:16 Стало известно, сколько украинцев поддерживают восстановление смертной казни за госизмену и пособничество в терактах Более 50 процентов населения Украины поддерживают наказание в виде смертной казни за государственную измену и пособничество в терактах в условиях войны.

По данным следствия, мужчина получил инструкцию из россии на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Основой для бомб должны были стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Как отмечается, готовую взрывчатку злоумышленник планировал заложить в центральной части Харькова и доложить куратору от ФСБ. Россияне надеялись подорвать закладки в час пик во время наибольшего сосредоточения населения на улицах Харькова.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в июне 2026 года в арендованной квартире «на горячем». В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению СВУ», – говорится в сообщении.

По материалам дела, задание ФСБ выполнял безработный житель Кировоградской области. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал в Телеграм-каналах легкие заработки.

«После вербовки рашисты отправили агента в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб. Во время обысков у задержанного изъято более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие для СВУ и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с фсб», – заявили в ведомстве.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

После завершения инициированных СБУ профессиональных экспертиз планируется дополнительная квалификация преступлений фигуранта за незаконное изготовление и обращение со взрывчатыми веществами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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