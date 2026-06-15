В Харькове во время ликвидации пожара после повторного удара рф погибли 5 спасателей

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли 5 спасателей ГСЧС, еще по меньшей мере 5 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Известно, что спасатели погибли во время ликвидации возгорания, возникшего на месте одной из атак.

До этого мэр города Игорь Терехов сообщал, что россияне ударили по Холодногорскому району, есть пострадавшие. Также зафиксировано попадание БпЛА в Шевченковском районе, где обломки повлекли за собой пожары.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о нескольких раненых в Холодногорском району, среди которых мужчины в тяжелом состоянии. Позже стало известно еще об одной пострадавшей – 34-летней женщине в Шевченковском районе.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, ранее под ударом был Киев. В столице есть пострадавшие, зафиксированы разрушения в нескольких районах города, а одно из попаданий зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры, где горит Успенский собор.

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