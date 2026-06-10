Россия с утра массированно атакует Харьков беспилотниками, есть пострадавшие

С утра среды, 10 июня, российские войска массированно атакуют Харьков беспилотниками. Попадания зафиксированы в нескольких районах города, также уже известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Как отмечается, начиная с 9:00 в городе зафиксировали несколько попаданий вражеских БпЛА, в частности по автомобилям и жилому дому.

В Немышлянском районе дрон попал в автомобиль. В результате этого острую реакцию на стресс получили 40-летний мужчина и женщины в возрасте 38 и 76 лет. Медики оказали им помощь на месте.

Еще один беспилотник попал в автомобиль в Киевском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Индустриальном районе из-за удара БпЛА произошло возгорание на первом этаже жилого дома. Пожар ликвидировали подразделения ГСЧС. Там пострадали женщины в возрасте 23, 27 и 77 лет. Позже стало известно еще об одной пострадавшей – 57-летней женщине, которая также получила острую реакцию на стресс.

Всего в результате обстрела пострадали восемь человек. В частности, по уточненным данным медиков, 23-летняя женщина получила взрывные ранения, у 77-летней пострадавшей диагностировали отравление угарным газом. Еще шесть человек получили острую стрессовую реакцию.

Напомним, российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 207 ударными беспилотниками различных видов.

В частности, вечером во вторник, 9 июня, российские войска нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прогремели в четырех районах города.

Позже в Холодногорском районе Харькова было зафиксировано попадание вражеского беспилотника по жилому дому, в результате чего пострадали по меньшей мере трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района. Среди них есть малолетние дети.

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