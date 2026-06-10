Войска рф утром почти 20 раз атаковали Харьков и Запорожье, пострадали гражданские

В среду рано утром, 10 июня, вражеские войска в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова и Запорожья, нанеся почти два десятка ударов. В результате атаки известно по меньшей мере о шести пострадавших.

Об этом сообщают городской голова Харькова Игорь Терехов, руководитель ОВА Олег Синегубов и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Согласно словам мэра Харькова, враг атаковал Киевский и Шевченковский районы города. Он отметил, что по состоянию на 05:30 зафиксировано 18 вражеских ударов – 17 ударных БПЛА типа «шахед» атаковали Холодногорский район, а еще один удар зафиксирован в лесополосе Шевченковского района.

«Количество пострадавших в Холодногорском районе возросло до пяти», – заявил городской голова.

При этом, по предварительным данным ОВА, на рассвете враг нанес 26 ударов БПЛА по Харькову. Синегубов уточнил, что 81-летняя женщина обратилась за помощью к врачам, а женщины 35, 42 и 68 лет испытали острую реакцию на стресс.

В то же время, российские оккупационные войска ударили по частному дому в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар.

«59-летняя женщина получила ранения из-за атаки россиян на Запорожье. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал глава Запорожской ОВА.

Как известно, оккупационные войска россии вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.

Позже в Холодногорском районе Харькова было зафиксировано попадание вражеского беспилотника по жилому дому, в результате чего пострадали по меньшей мере трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района. Среди них есть малолетние дети.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, враг в очередной раз атаковал Одессу, в результате чего зафиксировано попадание дронов в два жилых дома. В одном из домов произошел пожар в квартире и пострадала женщина.

Кроме этого, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в понедельник, 8 июня, возросло до 32 человек.

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