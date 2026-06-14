Враг нанес удары по Харькову, среди пострадавших – младенец

Вечером в воскресенье, 14 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова – Киевскому и Холодногорскому. В результате атак пострадали гражданские.

Об этом сообщили руководитель ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, в результате удара по Киевскому району пострадал 1-месячный ребенок. Синегубов также заявлял о трех пострадавших женщинах, при этом Терехов позже сообщил, что общее количество раненых и травмированных увеличилось до пяти.

В Киевском районе возник пожар на крыше заведения культуры, также повреждено остекление окон в офисных зданиях.

А в Холодногорском районе зафиксировано повреждение ограждения складских помещений и недействующего склада.

«На месте попадания работают все экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается», – добавил Синегубов.

Напомним, 14 июня российские войска нанесли удар FPV-дроном по остановке общественного транспорта в Запорожском районе. В результате атаки погиб мирный житель.

Также сообщалось, что армия рф ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.

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