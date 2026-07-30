Подполковника Нацгвардии будут судить за незаконные выплаты на более 70 млн грн

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подполковника Национальной гвардии, из-за действий которого 317 военнослужащим безосновательно выплатили более 72 млн грн дополнительного вознаграждения. Обвинительный акт уже передали в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

10 июня 2026, 10:53 В Харьковской области должностных лиц армии подозревают в поборах с военных Прокуроры Харьковщины сообщили о подозрении трем должностным лицам армейского корпуса, которые, по версии следствия, требовали откаты от военных за включение в рапорты на выплату боевых.

По данным следствия, в январе–мае 2024 года военнослужащие одной из частей Государственной специальной службы транспорта ВСУ выполняли работы по строительству фортификационных сооружений в Запорожской области для подразделений Нацгвардии. Они работали на второй линии обороны и не имели права на выплаты, предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.

Однако начальник инженерной службы одной из воинских частей Нацгвардии внес в рапорты недостоверные данные о якобы пребывании этих военных на первой линии боевого столкновения.

На основании этих документов 317 военнослужащим незаконно начислили дополнительные выплаты по 100 тысяч гривен за разные периоды. Общая сумма ущерба для государственного бюджета превысила 72 млн грн.

Факт незаконности выплат подтвердили выводы Государственной аудиторской службы, судебно-экономическая экспертиза и другие материалы уголовного производства.

Подполковника обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно стало известно, что трех должностных лиц армейского корпуса в Харьковской области подозревают во взимании средств с военнослужащих на сумму 274 тысячи гривен.

А ранее мы сообщали, что экс-чиновника Минобороны будут судить из-за закупки 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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