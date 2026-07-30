В Польше создали спецгруппы прокуроров для противодействия преступлениям на почве ненависти

Мир
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В прокуратуре Польши создали специальные группы прокуроров, которые будут заниматься преступлениями на почве национальной ненависти. Более 100 прокуроров уже прошли соответствующее обучение.
Фото getty images

В органах прокуратуры Польши сформировали специальные группы прокуроров, которые расследуют преступления, совершённые на почве национальной ненависти. Соответствующее обучение уже прошли более 100 прокуроров.

Об этом сообщил министр юстиции Польши Вальдемар Журек, передает Polskie Radio.

Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опросВ Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Во время общения с журналистами главу Минюста спросили о реакции властей на увеличение количества нападений, мотивированных национальной ненавистью. По словам Журека, ведомство готовилось к такому развитию событий, поскольку уже длительное время фиксирует рост проявлений ненависти, в частности и в отношении украинцев.

«Мы реализовали в прокуратуре специальный проект. Более 100 прокуроров прошли профильное обучение. Они работают в районных прокуратурах, ещё трое – в Окружной прокуратуре Варшавы, куда поступает особенно много таких сообщений», – отметил министр.

Он также сообщил, что анализ работы прокуратуры выявил проблему: хотя заявлений о преступлениях на почве ненависти поступает немало, лишь небольшая часть дел доходит до суда, тогда как большинство производств закрывают.

«Это было одним из самых слабых мест прокуратуры. Именно поэтому мы создали отдельную группу. За очень короткое время в суды уже направили более 280 обвинительных актов, поэтому реорганизация дала ощутимый результат», – подчеркнул Журек.

По данным Главной комендатуры полиции Польши, только до начала июня 2026 года граждане Украины стали жертвами преступлений 5130 раз. Для сравнения, в 2025 году в стране зафиксировали 10 620 таких случаев, в 2024 году – 10 595, а в 2023 году – более 11 тысяч.

Напомним, в последние недели в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев. Так, 26 июля во Вроцлаве двое мужчин избили молодую пару из Украины. Суд уже арестовал нападавших.

До этого в польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае.

Ранее городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

Также сообщалось, что Туск призвал президента Польши Кароля Навроцкого публично отреагировать на нападения на граждан Украины.

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