Украина получила почти 3,5 млрд евро от ЕС и ожидает еще более восьми

Экономика
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Европейский Союз направил Украине очередной транш в размере 3,47 млрд евро. Ожидается, что в течение года Киев дополнительно получит еще более 8 миллиардов.
КоллажСлово и дело

Украина получила очередной транш от Европейского Союза в размере 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей. Спасибо Европейской комиссии и всем государствам-членам ЕС за последовательную поддержку Украины», – написал Корецкий.

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Как известно, всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 миллиардов евро для Украины. По состоянию на 30 июля уже привлечено 11,6 миллиардов: 3,2 – на бюджетные потребности и 8,4 млрд – на оборонные.

Кроме этого Корецкий сообщил, что Совет Европейского Союза одобрил изменения в План Украины. Это позволит привлечь дополнительные более 8 млрд евро в 2026 году в рамках механизма Ukraine Support Loan.

«План Украины является основой нашей повестки дня реформ. Он отражает преданность Украины укреплению верховенства права, повышению качества государственного управления, борьбе с коррупцией и строительстве современной, устойчивой экономики на пути к членству в Европейском Союзе», – отметил премьер и поблагодарил еврочиновников и членов ЕС за «доверие, поддержку и неизменное партнерство».

Напомним, на прошлой неделе Украина получила новый транш от Международного валютного фонда в размере около 690 миллионов долларов США.

Также мы сообщали, что Ирландия готовит новый пакет помощи Украине на €125 миллионов.

Кроме этого четыре страны передали Украине энергетическое оборудование общей стоимостью почти 2,5 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры.

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