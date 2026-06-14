Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера

Великобритания перехватила судно SMYRTOS, которое, по данным Минобороны страны, принадлежит к российскому «теневому флоту». Это первая подобная операция Лондона против подсанкционных танкеров рф.

Министерство обороны Великобритании рассказало детали операции.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным ведомства, в воскресенье утром бойцы Королевской морской пехоты вместе со специально подготовленными сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью осуществили абордаж танкера SMYRTOS.

Операция длилась около шести часов и проводилась при поддержке авиации Морской авиационной группы, в частности вертолетов Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, а также самолета RAF P-8. Участие в ней принимали корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.

После перехвата судно будет временно перемещено на якорную стоянку у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических рисков и рисков безопасности.

В Минобороны подчеркнули, что действия были осуществлены в соответствии с национальным и международным правом и в координации с Францией.

Напомним, премьер-министр Великобритании назвал это «еще одним ударом по россии» и предупреждением для тех, кто финансирует войну против Украины.

Заметим, что в начале июня страны Европейского Союза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать и осматривать иностранные суда, подозреваемые в связях с российским «теневым флотом».

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