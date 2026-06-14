МИД Украины отреагировало на операцию Британии против теневого флота рф

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на перехват российского нефтяного танкера «теневого флота» в Ла-Манше. Он заявил, что такие суда являются инструментом войны и помогают россии финансировать атаки по Украине.

Об этом Сибига написал в соцсети X, комментируя публикацию главы МИД Великобритании Иветт Купер.

14 июня 2026, 10:42 Британия впервые перехватила танкер «теневого флота» рф в Ла-Манше Великобритания перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

По словам министра, каждое задержанное судно из теневого флота рф означает меньше средств для российской военной машины.

«Теневой флот россии – это инструмент войны. Каждое такое задержанное судно означает меньше средств для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает ограничить возможности россии финансировать ракетные и дроновые атаки по украинским городам», – отметил Сибига.

Он поблагодарил британскую коллегу за лидерство Великобритании и решительные действия.

Сибига также подчеркнул, что давление на россию необходимо усиливать и дальше.

«Мы должны и дальше усиливать давление и ликвидировать все лазейки, которые позволяют россии финансировать свою агрессию», – заявил глава МИД.

Напомним, Великобритания перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.

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