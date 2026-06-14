МИД Украины отреагировало на операцию Британии против теневого флота рф

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на перехват российского нефтяного танкера «теневого флота» в Ла-Манше. Он заявил, что такие суда являются инструментом войны и помогают россии финансировать атаки по Украине.
Об этом Сибига написал в соцсети X, комментируя публикацию главы МИД Великобритании Иветт Купер.
По словам министра, каждое задержанное судно из теневого флота рф означает меньше средств для российской военной машины.
«Теневой флот россии – это инструмент войны. Каждое такое задержанное судно означает меньше средств для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает ограничить возможности россии финансировать ракетные и дроновые атаки по украинским городам», – отметил Сибига.
Он поблагодарил британскую коллегу за лидерство Великобритании и решительные действия.
Сибига также подчеркнул, что давление на россию необходимо усиливать и дальше.
«Мы должны и дальше усиливать давление и ликвидировать все лазейки, которые позволяют россии финансировать свою агрессию», – заявил глава МИД.
Напомним, Великобритания перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.
Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»