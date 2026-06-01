Танкеры российского «теневого флота» угрожают миру экологической катастрофой – FT

Более половины нефтяных танкеров так называемого «теневого флота», который используется для обхода санкций против россии и других стран, находятся в настолько плохом техническом состоянии, что могут привести к масштабной экологической катастрофе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя крупнейшей в мире компании по утилизации судов GMS Partnership Анила Шарму.

Сколько танкеров «теневого флота» задержали США, Британия и Франция

По его словам, мир приближается к риску крупного разлива нефти, подобного аварии 1979 года с участием танкеров Atlantic Empress и Aegean Captain, когда в океан попало более 2 млн баррелей нефти.

Шарма заявил, что как минимум треть судов «теневого флота» должна быть немедленно утилизирована, однако, по его мнению, реальная доля таких танкеров превышает половину флота.

По оценкам судоходного брокера Clarksons, «теневой флот» насчитывает около 1800 судов, из которых примерно 1500 являются нефтяными танкерами или судами для перевозки нефтепродуктов. Многим из них более 20 лет – это возраст, когда большинство грузовых судов обычно списывают из-за коррозии и износа систем безопасности.

Несмотря на это, владельцы санкционных судов продолжают эксплуатацию танкеров благодаря высоким прибылям на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного кризисом в Персидском заливе. В то же время санкции значительно усложняют законную утилизацию таких судов.

Генеральный директор одной из крупнейших судоходных компаний мира CMB Tech Александер Саверис назвал ситуацию «бомбой замедленного действия». По его словам, многие такие танкеры не имеют надлежащего страхования, плохо обслуживаются и эксплуатируются экипажами недостаточной квалификации.

Хотя масштабных аварий с участием «теневого флота» пока не произошло, уже фиксировались небольшие разливы нефти и инциденты, которые могли привести к серьёзным последствиям.

Шарма также отметил, что закрытие Ормузского пролива замедлило темпы утилизации судов, поскольку страны Персидского залива используют максимальное количество танкеров для хранения и транспортировки нефти. По его прогнозу, после возобновления судоходства через пролив спрос на утилизацию старых танкеров может резко вырасти.

Напомним, недавно три нефтяных танкера «теневого флота» рф были атакованы дронами в Чёрном море вблизи северного побережья Турции.

Также в марте в Средиземном море вспыхнул пожар на борту танкера российского теневого флота со сжиженным природным газом. Россия подтвердила нападение на свой танкер Arctic Metagaz и обвинила в атаке Украину.

