Экс-чиновницу Минагрополитики признали виновной, но освободили от наказания

Высший антикоррупционный суд признал виновной бывшую начальницу отдела департамента по управлению государственной собственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Елену Полищук в злоупотреблении влиянием, но освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

Такой приговор 27 июля вынес ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал Полищук виновной и назначили 8 лет лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС отменила приговор и назначила повторное рассмотрение дела. ВАКС повторно осудил Полищук, но по ч. 2 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Ей назначили 3 года лишения свободы и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Признать (Полищук – ред.) виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы. Зачислить в срок отбывания наказания пребывания (Полищук – ред.) под стражей в период со 2 августа по 9 августа 2016 года из расчета один день содержания под стражей за два дня лишения свободы. На основании п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК освободить (Полищук – ред.) от наказания по ч. 2 ст. 369-2 УК в связи с истечением сроков давности», – говорится в решении.

Напомним, ВАКС взыскал в доход государства залог, внесенный за Полищук. По версии обвинения, она за 150 тысяч долларов неправомерной выгоды должна была согласовать документацию и кандидатуры организатора аукциона по продаже имущества обанкротившегося государственного специализированного предприятия «Оберіг» в Харьковской области. Ее задержали в августе 2016 года при получении средств.

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