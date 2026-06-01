ВМС Франции задержали «теневой» танкер рф в Атлантике: Макрон показал операцию

Военно-морские силы Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане новый подсанкционный танкер Tagor, шедший из России.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон и опубликовал кадры операции в соцсети Х.

Лидер Франции сообщил, что операцию провели в открытом море 31 мая. Танкер, который удалось задержать благодаря участию Великобритании, находится под международными санкциями.

На инфографике – сколько танкеров теневого флота задержали США, Великобритания и Франция в Карибском, Средиземном морях и Атлантике.

«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, в строгом соблюдении права моря. Наша решимость остается постоянной и полной», – говорится в сообщении Макрона.

Согласно данным VesselFinder, в конце мая танкер шел из Мурманска в один из портов Балтийского моря.

Президент Франции также показал видео высадки морского десанта с вертолета и в очередной раз отметил, что суда должны действовать согласно морскому праву, а не обходить международные санкции и финансировать войну, которую россия ведет против Украины уже более 4 лет.

«Эти суда, которые не соблюдают даже самые элементарные правила морской навигации, представляют также угрозу для окружающей среды и безопасности всех», – добавил он.

Напомним, недавно три нефтяных танкера «теневого флота» рф были атакованы дронами в Черном море вблизи северного побережья Турции.

Ранее мы сообщали, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, начали избегать шведских территориальных вод после того, как власти Швеции усилили контроль и начали останавливать суда для проверки документов.

Тем временем Великобритания официально разрешила силовикам проверять и задерживать корабли «теневого флота» рф, которые входят в британские воды.

Кроме этого стало известно, что более половины нефтяных танкеров «теневого флота», который используется для обхода санкций против россии и других стран, находятся в плохом техническом состоянии. Это может вызвать масштабную экологическую катастрофу.

